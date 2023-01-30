Англія

Португальський клуб догрався своїми незрозумілими змінами умов.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Антоніо Конте постійно шукає найкращих виконавців на позиції флангових півзахисників у тактичній побудові своєї команди з доступних на трансферному ринку, і під час поточної зимової кампанії переходів "шпори" висловлювали серйозні наміри придбати футболіста лісабонського Спортінга Педро Порро.

І начебто все було добре у відносинах поміж клубами, а 23-річний виконавець навіть устиг пройти медичний огляд у столиці Великої Британії.

Однак в останній момент "леви" в особі президента клубу Фредеріку Варандаша почали наполягати на зміні умов трансферу, що дуже не сподобалось представникам Тоттенгема.

У підсумку, авторитетні ЗМІ повідомляють про те, що перемовини поміж клубами були остаточно зупинені.

У поточному сезоні Порро зіграв 26 матчів, забивши три голи та віддавши 11 гольових передач.