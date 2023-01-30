Англія

Португальська команда хоче всю суму одразу.

Челсі зробив нову пропозицію щодо трансферу Енцо Фернандеса, повідомляє TyC Sports.

За інформацією джерела, лондонський клуб запропонував Бенфікі 120 мільйонів євро без бонусів. У разі трансферу цю суму "сині" виплатять шістьма траншами.

Рішення про трансфер ухвалить особисто президент португальського клубу Руй Кошта. Він буде готовий відпустити гравця лише в тому випадку, якщо 120 мільйонів буде виплачено відразу.

У 17 матчах поточного розіграшу чемпіонату Португалії Енцо забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.