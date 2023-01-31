Англія

20-річний футболіст виступатиме в англійській Прем'єр-лізі.

Перехід Іллі Забарного до Борнмута — вирішене питання, повідомляють Sky Sports та журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерел, за свого футболіста Динамо отримає 27 мільйонів євро, а 20-річний захисник підпише контракт на п'ять років.

Зазначимо, що за інформацією talkSPORT, сума трансферу складе 20 мільйонів фунтів (близько 22,8 млн. євро).

Нинішнього сезону Забарний провів 25 поєдинків за Динамо. Також на його рахунку вже 24 матчі у складі збірної України.