Англія

Англійський клуб домовився з Динамо.

У понеділок ввечері Фабріціо Романо повідомив, що захисник київського Динамо Ілля Забарний перейде до англійського Борнмута. Тепер у пресі з'явилася й сума, яку "вишні" заплатять "біло-синім".

"Борнмут домовився з київським Динамо про виплату понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів за захисника збірної України Іллю Забарного.

Забарний їде до Великобританії, щоб пройти медогляд", — підсумовується у Твіттері talkSPORT.

Відзначимо, що у свої 20 років Забарний провів 24 матчі у складі національної збірної України. Що ж до Борнмута, то команда наразі перебуває на 18-му місці АПЛ.