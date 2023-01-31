"Сороки" придбали до свого складу правого фулбека "молотобійців".
Гаррісон Ешбі, ФК Ньюкасл
31 січня 2023, 12:20
Ньюкасл завершив придбання Гаррісона Ешбі, повідомив офіційний сайт англійської команди.
За 21-річного футболіста Вест Гем отримав три мільйони фунтів.
Про тривалість контракту не повідомляється, але швидше за все гравець підписав угоду на п'ять років.
"Гаррісон — дуже талановитий молодий футболіст із великим потенціалом, ми раді підписати з ним контракт", — сказав головний тренер Ньюкасла Едді Гау.
Загалом Гаррісон провів сім матчів за дорослу команду Вест Гема.