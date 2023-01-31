Англія

Незабаром "вишні" офіційно оголосять про трансфер українського центрбека.

Центральний захисник київського Динамо та національної збірної України Ілля Забарний незабаром буде представлений в якості нового гравця Борнмута, який виступає в англійській Прем'єр-лізі.

Авторитетний журналіст Фабріціо Романо поділився фотографією, на якій 20-річний українець підписує контракт із англійським клубом.

Угода між Забарним та "вишнями" буде розрахована до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося, що київське Динамо заробить на продажі Іллі Забарного в Борнмут близько 27 мільйонів євро.