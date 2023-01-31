Англія

Ніл Блейк — про трансфер українського захисника.

Виконавчий директор Борнмута Ніл Блейк прокоментував підписання захисника збірної України Іллі Забарного.

"Ми дуже раді, що Ілля перейшов в нашу команду. Незважаючи на те, що йому лише 20, він грав на найвищому рівні за клуб і країну і зарекомендував себе як один із найбільш затребуваних молодих захисників у світі.

Ми дуже чекаємо, що він продовжить свій розвиток разом з нами, і знаємо, що він буде цінним і важливим членом нашої команди", — наводить слова функціонера офіційний сайт "вишень".

За інформацією ЗМІ, сума трансферу Забарного до клубу АПЛ склала 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Також 5 мільйонів фунтів передбачено в якості бонусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Борнмут орендував захисника Роми Матіаса Вінью.