Англія

Колектив Еді Гау має шанс виграти трофей.

У півфіналі Кубка англійської ліги Ньюкасл зустрічався із Саутгемптоном. Нагадаємо, що на цій стадії команди грають між собою по два поєдинки. У першому матчі на виїзді "сороки" здолали "святих" із рахунком 1:0.

У другій зустрічі Ньюкасл знову здолав Саутгемптон, відправивши два голи у ворота опонента та пропустивши один раз.

Таким чином, у фіналі Ньюкасл зіграє з переможцем пари Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест. У першому поєдинку "червоні дияволи" здолали "лісників" з рахунком 3:0.

Ньюкасл - Саутгемптон 2:1

Голи: Лонгстафф, 5, 21 – Адамс, 29.

Ньюкасл: Поуп, Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гімараеш, Лонгстафф, Уіллок (Сен-Максимен, 61), Альмірон (Мерфі, 61; Андерсон, 90+7), Вілсон (Ісак, 61; Ласселс, 90+6), Жоелінтон.

Саутгемптон: Базуну, Брі, Беднарек, Войнович (Перро, 46), Салісу (Мара, 88), Уокер-Пітерс (Едозі, 36), Уорд-Проуз, Діалло (Арібо, 77), Алькарас (Лавіа, 46), Армстронг, Адамс.

Вилучення: Бруно Гімараеш, 82.