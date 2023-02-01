Англія

Ці гроші перевищують вартість рекордного продажу команди.

Майже під саме закриття зимового трансферного вікна напередодні лондонський Челсі поставив масну крапку в історії переходу до власного розташування півзахисника лісабонської Бенфіки та новоспеченого чемпіона світу Енцо Фернандеса, заплативши за новачка 121 млн євро.

Відповідно до умов угоди, які оприлюднили "орли", 25% відсотків від зароблених коштів вони будуть зобов’язані передати колишньому клубу 22-річного виконавця — аргентинському Рівер Плейт, що виховав та відпустив Енцо до Європи за 10 млн євро влітку минулого року.

Таким чином на рахунок південноамериканського гранду найближчим часом мають надійти близько 41 млн євро солідарного платежу.

Цікаво, що найбільш коштовний футболістом, якого коли-небудь до цього у власній історії продавав Рівер Плейт, був Хав’єр Савіола, за якого каталонська Барселона влітку 2001 року виклала 35 млн євро.

У поточному сезоні Енцо забив чотири голи та віддав сім гольових передач у 29 матчах.