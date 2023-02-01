Англія

Лондонці все ж таки змогли переконати Бенфіку продати свого лідера.

Челсі останній місяць вів перемовини з Бенфікою стосовно півзахисника Енцо Фернандеса, котрий фантастичним чином проявив себе на чемпіонаті світу-2022, де став тріумфатором зі збірною Аргентини.

Але декілька тижнів назад лондонці вийшли з перемовин, тому що клубам не вдалося знайти спільну мову стосовно суми трансферу. Бенфіка наполягала на активації клаусули у розмірі 120 мільйонів євро та повної виплати найближчим часом.

Челсі активізувався у останній день трансферного окна та клуби майже добу вели перемовини. "Сині" все-таки досягли свого. Як повідомляє офіційний сайт Бенфіки, Енцо Фернандес переходить у стан Челсі. Англійці активували клаусулу, тож Бенфіка отримає за свого таланта 120 мільйонів євро.

Сам Енцо підпише з Челсі контракт до літа 2031 року і отримуватиме у Лондоні 10 мільйонів євро на рік.

Таким чином 22-річний півзахисник приходить до Челсі слідом за Михайлом Мудриком, Жоау Фелішем, Бенуа Бадьяшілем, Ноні Мадуеке, Мало Гюсто, Давидом Фофаною та Андре Сантосом.

Цього сезону Фернандес провів за Бенфіку 29 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи і віддав сім результативних передач.