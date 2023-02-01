Англія

Французький хавбек мав перейти до Адани Демірспор.

У представників лондонського Челсі було достатньо роботи в останній день зимового трансферного вікна, але далеко не всю її вдалося успішно виконати в призначені терміни.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "синіх" не встигло оформити документи до завершення дедлайну щодо переїзду свого опорного півзахисника Тьємуе Бакайоко до турецької Суперліги.

За інформацією джерела, у 28-річного француза були погоджені всі умови контракту з Аданою Демірспор, за якими футболіст мав перейти до клубу з Туреччини до літа 2026 року та заробляти там 3 мільйони євро на рік.

Однак, як і у випадку з атакуючим півзахисником Хакімом Зієшем, трансфер якого в ПСЖ зірвався в останній момент з аналогічної причини, документи щодо переходу Бакайоко до Адани не були оформлені в призначені терміни.