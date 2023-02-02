Англія

"Молотобійці" хочуть отримати велику суму.

Вест Гем може погодитися продати Деклана Райса наступного літа, повідомляє журналіст Давид Орнштейн.

За його інформацією, за свого лідера "молотобійці" хочуть отримати близько 75-85 мільйонів фунтів.

За чутками, інтерес до Райса виявляють Арсенал та Челсі, при цьому футболіст схиляється до переходу до складу "канонірів".

У поточному сезоні Райс провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол і зробив три результативні передачі.