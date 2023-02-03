Англія

Керманич Ліверпуля не розуміє, як лондонському клубу вдається витрачати стільки грошей на трансфери.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився емоціями від неймовірної трансферної кампанії лондонського Челсі у зимове трансферне вікно, під час якого клуб витратив 329,5 мільйонів євро на вісім нових футболістів.

"Нічого не говоритиму без свого адвоката. Я не розумію цю частину бізнесу, це велика цифра. Усі вони дійсно хороші гравці, тому вітаю. Я дійсно не розумію, як це можливо, але не мені треба це пояснювати", — цитує слова Юргена Клоппа журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, взимку до Челсі приєдналися центральний півзахисник Енцо Фернандес (121 млн євро), вінгер Михайло Мудрик (70+30 млн євро), центральний захисник Бенуа Бадьяшиль (38 млн євро), вінгер Ноні Мадуеке (35 млн євро), правий захисник Мало Гюсто (30 млн євро, лишився в оренді в Ліоні), півзахисник Андрей Сантос (12,5 млн євро), форвард Датро Фофана (12 млн євро) та нападник Жоау Феліш (оренда за 11 млн євро).