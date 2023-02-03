Англія

Іспанець висловився про перехід захисника.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола побажав удачі Жоау Канселу в новому клубі та поясни причини відходу.

"Я бажаю йому всього найкращого. Він був неймовірною фігурою, вигравши два титули Прем'єр-ліги. Після Чемпіонату світу ми грали по-іншому, і я давав більше ігрового часу іншим гравцям.

Кожен має свою особистість. Він любить грати, він тренується відмінно, але йому потрібно грати, щоб бути щасливим, тому ми разом погодили його трансфер в Мюнхен. Він хоче грати в кожній грі, тому сподіваюся, що так буде в Мюнхені", — наводить слова Гвардіоли Goal.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Жоау Канселу прокоментував свій перехід до складу мюнхенського клубу із Манчестер Сіті.