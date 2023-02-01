Німеччина

Португальський захисник висловився про свій перехід до німецького клубу з Манчестер Сіті.

Захисник Баварії Жоау Канселу прокоментував свій перехід до складу мюнхенського клубу із Манчестер Сіті.

"Я отримував задоволення від перебування в Манчестер Сіті, і в мене все ще діє контракт з клубом, тому я не вважаю це остаточним прощанням. Зараз я зосереджусь лише на п'яти місяцях і подивлюся, що станеться потім.

Останні кілька тижнів у мене було мало ігрового часу, це вплинуло на моє рішення перейти в Баварію. Це ніяк не пов'язано з моїми взаєминами з Пепом Гвардіолою.

Я дійсно хотів почати нову пригоду в такому клубі з великою історією, як Баварія — для мене це мрія. Я скористався цим шансом, коли він з'явився", - сказав Канселу в інтерв'ю Sky Sports.

Зазначимо, що Канселу вже встиг дебютувати у Баварії, вийшовши у стартовому складі на матч Кубку Німеччини проти Майнца.