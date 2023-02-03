Клуб вагається з прийняттям рішення.
Мейсон Грінвуд, getty images
03 лютого 2023, 21:30
Манчестер Юнайтед поки що роздумує над тим, чи повертати в склад Мейсона Грінвуда, з якого нещодавно зняли усі звинувачення в насильстві над своєю дівчиною.
Як повідомляє видання The Guardian, думки в клубі розділились: дехто вважає, що Грінвуду потрібно дати шанс, адже він у клубі з семи років, проте більша частина персоналу незадоволена можливістю повернення гравця.
В клубі стурбовані тим, як Мейсон Грінвуд може вплинути на імідж клубу по всьому світу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед не квапиться приймати рішення та проводить власне розслідування.