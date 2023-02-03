Англія

Клуб вагається з прийняттям рішення.

Манчестер Юнайтед поки що роздумує над тим, чи повертати в склад Мейсона Грінвуда, з якого нещодавно зняли усі звинувачення в насильстві над своєю дівчиною.

Як повідомляє видання The Guardian, думки в клубі розділились: дехто вважає, що Грінвуду потрібно дати шанс, адже він у клубі з семи років, проте більша частина персоналу незадоволена можливістю повернення гравця.

В клубі стурбовані тим, як Мейсон Грінвуд може вплинути на імідж клубу по всьому світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед не квапиться приймати рішення та проводить власне розслідування.