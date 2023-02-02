Англія

"Червоні дияволи" відреагували на новину щодо нападника.

Прокуратура Манчестер Юнайтед прийняла рішення зняти усі звинувачення з нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда.

Англійський клуб виступив з заявою щодо свого футболіста.

"Манчестер Юнайтед відзначає рішення Королівської прокуратури про зняття всіх звинувачень з Мейсона Грінвуда.

Тепер клуб проведе власний процес, перш ніж визначити наступні кроки. Ми не будемо робити жодних коментарів, доки цей процес не завершиться", — йдеться у заяві "червоних дияволів" на офіційному сайті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед прокоментував звинувачення на адресу Грінвуда.