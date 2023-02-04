Англія

Головний тренер лондонців — про українського вінгера.

Челсі в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Фулгем та не зміг здобути перемогу.

Головний тренер лондонців Грем Поттер пояснив своє рішення прибрати Михайла Мудрика з поля в перерві. Українець грав після хвороби.

"Мудрик? Цього тижня у нього була сильна застуда, і він відчував себе важкувато. Ми не хотіли з ним ризикувати", — наводить слова Поттера Squawka.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Михайло Мудрик отримав низьку оцінку за матч з Фулгемом за версією Whoscored та Sofascore.