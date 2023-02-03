Англія

Українець не зміг залишити позитивне враження.

Челсі в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Англії приймає на своєму полі Фулгем. Головний тренер Грем Поттер довірив місце в стартовому складі Михайлу Мудрику.

Український вінгер провалив першу половину гри та був замінений на Ноні Мадуеке після перерви.

За 45 хвилин гри він не завдав жодного удару та не створив жодного моменту, не заробив жодного фолу, не зробив жодного пасу в штрафний майданчик супротивника та обіграшу.

Гра Челсі — Фулгем почалась о 22:00. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.