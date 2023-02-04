Англія

Вінгер провів невдалий матч.

Челсі в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Фулгем та не зміг здобути перемогу.

Український вінгер Михайло Мудрик провів на полі лише тайм та отримав низьку оцінку від статистичних порталів.

Авторитетний сайт Whoscored поставив Мудрику 6.0 балів, а SofaScore оцінив гру українського вінгера в 6,4 бала.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик не завдав жодного удару та не створив жодного моменту в матчі з Фулгемом.