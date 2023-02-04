Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 3 лютого 2023 року, 22:00.

Напередодні в рамках двадцять другого туру англійської Прем’єр-ліги Челсі в домашньому лондонському дербі не зумів відкрити рахунок у грі проти Фулгема.

Колектив Грема Поттера, із дебютантом матчів на Стемфорд Бридж Михайлом Мудриком у складі, провів відверто посередню гру в плані атаки.

Гості добре відігравали в компактному захисті, тож жоден із гравців атакувальної ланки Челсі не отримував бажаного простору перед чужим штрафним.

Однак і за таких умов "сині" створили кілька непоганих нагод, які лише дивом не завершились результативними ударами.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Челсі — Фулгем в АПЛ:

Челсі — Фулгем 0:0

Челсі: Аррісабалага — Р. Джеймс (Аспілікуета, 60), Сілва, Бадьяшиль, Кукурелья (Чілвелл, 84) — Енцо, Галлагер — Зієш (Стерлінг, 60), Маунт (Фофана, 76), Мудрик (Мадуеке, 46) — Гаверц.

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Рім, Робінсон — Рід (Керні, 90+1), Пальїнья — Декордова-Рід (Вілсон, 75), Перейра (Кюрзава, 90+4), Вілліан (Соломон, 75) — Мітрович (Вінісіус, 90).

Попередження: Пальїнья, Перейра, Декордова-Рід, Вілсон.