Англія

Іспанець може й не перебратись в стан "ірисок".

Іспанський півзахисник Іско знаходиться в статусі вільного агента та привернув увагу декількох клубів, серед яких є Евертон.

Як повідомляє видання Independent, англійський клуб сумнівається в підписанні гравця через брак фізичних даних для гри в АПЛ.

Цього сезону Іско провів на клубному рівні 19 поєдинків у всіх турнірах за Севілью, в яких він забив один гол і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Іско потрапив у сферу інтересів представника турецької Суперліги — Коньяспора.