Турция

Іспанець намагається працевлаштуватися після невдачі з переходом до Уніону.

Вільного агента Іско запропонували Евертону і двом турецьких клубам, повідомив у своєму Твіттері відомий футбольний інсайдер Ніколо Скіра. Про які саме колективи з Туреччини йде мова — журналіст не уточнив.

Нагадаємо, 31 січня іспанський хавбек мав перейти до берлінського Уніону і навіть пройшов медогляд. Втім, трансфер був зірваний через завищені фінансові вимоги 30-річного футболіста.

Нагадаємо, першу половину нинішнього сезону екс-гравець Реалу провів у Севільї, проте 21 грудня контракт між футболістом і клубом було розірвано за згодою сторін.