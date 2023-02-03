Турция

30-річний іспанець перебуває у статусі вільного агента.

Колишній півзахисник мадридського Реала Іско може стати гравцем Коньяспора. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво турецького клубу вже зробило пропозицію для 30-річного іспанця, який перебуває у статусі вільного агента після відходу з Севільї.

Раніше була інформація, що у послугах Іско зацікавлений Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко.

Також зазначимо, що під час трансферного вікна зірвався перехід Іско до берлінського Уніону.