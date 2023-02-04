Англія

Бразилець може повернутись до рідного чемпіонату.

Півзахисник Тоттенгема Лукас Моура зацікавив представника бразильського чемпіонату Лукаса Моуру, повідомляє журналіст Екрем Конур.

Стверджується, що бразильський клуб пропонує гравцеві контракт на три роки.

Поточна угода між Тоттенгемом та Лукасом Моурою розрахована до кінця цього сезону. На рахунку вінгера 11 матчів в складі лондонців в цьому сезоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Лукаса Моуру претендує інший представник АПЛ — Евертон.