Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та лондонський Арсенал.

Евертон та лондонський Арсенал зіграють на Гудісон Парк у рамках 22 туру англійської Прем'єр-лиги.

Шон Дайч у своєму дебютному складі на чолі "ірисок" використав із перших хвилин Макніла на лівому фланзі півзахисту, тоді як Дукуре розташується під нападником у схемі 4-4-1-1.

Мікель Артета, після перемоги над Манчестер Юнайтед у чемпіонаті (3:2), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Віталій Миколенко та Олександр Зінченко в складах господарів та гостей відповідно розпочнуть гру з перших хвилин.

Евертон: Пікфорд — Коулмен, Коуді, Тарковські, Миколенко — Івобі, Гує, Онана, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн.

Запасні: Бегович, Годфрі, Голгейт, Міна, Вінагре, Девіс, Грей, Мопе, Сіммс.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Партей, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі.

Запасні: Тернер, Тірні, Ківьор, Голдінг, Томіясу, Жоржиньйо, Вієйра, Козьє-Дюберрі, Троссар.



Гра Евертон — Арсенал почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.