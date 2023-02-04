У рамках 22 туру чемпіонату Англії Ньюкасл на своєму полі приймав Вест Гем.

Колектив Едді Гау не зумів здолати підопічних Девіда Моєса, зігравши внічию – 1:1.

Ньюкасл – Вест Гем 1:1
Голи: Вілсон 3 – Пакета 32

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн – Віллок (Андерсон, 81), Лонгстафф, Жоелінтон – Альмірон (Мерфі, 81), Вілсон, Сен-Максімен (Гордон, 69).

Вест Гем: Фабіанський – Агер, Огбонна, Керер (Джонсон, 46) – Емерсон, Райс, Пакета (Соучек, 74), Цоуфал (Даунз, 90+2) – Бенрахма (Форнальс, 74), Боуен – Антоніо (Інгз, 80).

Попередження: Віллок, Жоелінтон.