Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та Манчестер Сіті.

Лондонський Тоттенгем зіграє проти Манчестер Сіті в рамках двадцять другого туру англійської Прем'єр-ліги.

Антоніо Конте, у порівнянні з перемогою над Фулгемом (1:0), вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над Арсеналом (1:0), залучив до стартового складу Вокера до трійки центральних захисників, тоді як Бернарду Сілва зіграє в трійці півзахисників, а Альварес — у трійці під нападником.

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс — Емерсон, Гейб’єрг, Бентанкур, Перішич — Кулушевські, Сон — Кейн.

Запасні: Форстер, Порро, Санчес, Ленгле, Скіпп, Данжума, Сессеньон, Біссума, Рішарлісон.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Аке — Льюїс, Родрі, Б. Сілва — Марез, Альварес, Гріліш — Голанд.

Запасні: Ортега, Діаш, Лапорт, Перроне, Філліпс, Гюндоган, де Брюйне, Гомес, Палмер.



Гра Тоттенгем — Манчестер Сіті почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.