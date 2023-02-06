Англія

Організатори змагань відмовились від будь-яких коментарів до завершення розгляду клопотання.

Потужні трансферні кампанії англійського Манчестер Сіті останніми роками не були б можливими, якби не інвестиції заможних представників Об'єднаних Арабських Еміратів, яким належить клуб.

Однак неодноразово можна було почути дискусії про те, чи справді фінансова політика "містян" відповідає вимогам фінансового Fair play, що застосовується до всіх клубів учасників англійської Прем’єр-ліги.

Зрештою, організатори національної першості й самі зацікавились розглядом цього питання, результатом чого стало подання на розгляд відповідної Комісії з приводу можливих порушень з боку чинних чемпіонів Англії, що ймовірно мали місце впродовж останніх сезонів.

Зокрема, АПЛ у своєму зверненні зазначає, що "стосовно кожного сезону з 2009/10 по 2017/18 включно, Правила Прем’єр-ліги, що тоді застосовувались, вимагали від клубу-учасника Прем’єр-ліги надати в розлогій формі точну фінансову інформацію, яка надає правдиве та чесне уявлення про фінансовий стан клубу, зокрема щодо його доходів (уключно з доходами від спонсорства), пов’язаних сторін та операційних витрат.

Стосовно кожного сезону з 2009/10 по 2012/13 включно, Правила Прем’єр-ліги, вимагали від клубу-учасника змагань включати повну інформацію про винагороду менеджера у відповідних контрактах.

У кожному з сезонів з 2010/11 по 2015/16 включно, Правила Прем’єр-ліги вимагали від клубу-учасника включати повну інформацію про винагороду гравців у відповідні контракти зі своїми гравцями.

Що стосується кожного сезону з 2013/14 по 2017/18 включно, Правила Прем'єр-ліги вимагали від клубу-учасника дотримуватись правил УЄФА, уключно з Правилами ліцензування клубів і фінансового фейр-плей.

Стосовно кожного сезону з 2015/16 по 2017/18 включно, вимагалось дотримання правил Прем’єр-ліги щодо прибутковості та сталості.

Стосовно періоду з грудня 2018 року по сьогоднішній день, Правила Прем’єр-ліги вимагають від клубу-учасника співпрацювати з Прем’єр-лігою та допомагати їй у розслідуваннях, зокрема шляхом надання документів та інформації Прем’єр-лізі".

Як зазначають представники АПЛ, Комісія не залежить від Прем’єр-ліги та клубів-членів. Члени Комісії будуть призначені незалежним головою суддівської колегії Прем’єр-ліги відповідно до Правил Прем’єр-ліги.

Відповідно до Правил Прем’єр-ліги розгляд Комісії буде конфіденційним і слухатиметься закрито.

Також, згідно з Правилами Прем'єр-ліги, остаточне рішення Комісії буде опубліковано на веб-сайті Прем'єр-ліги.

Прем'єр-ліга також відмовилась від подальших коментарів щодо цього питання до завершення розгляду справи.