Лідс Юнайтед після звільнення Джессі Марша з посади головного тренера знаходиться в пошуках нового керманича.

Як повідомляє видання As, керівництво англійського клуба спробувало запросити тренера Кастільї Рауля Гонсалеса Бланко.

Стверджується, що легендарний іспанець відмовив "павичам", а його рішення було узгоджено з мадридським клубом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що новим тренер Лідс Юнайтед може стати Карлос Корберан, який очолює Вест Бромвіч з кінця жовтня 2022 року.