Легенда Реала не захотіла очолювати команду АПЛ.
Рауль Бланко, getty images
07 лютого 2023, 00:31
Лідс Юнайтед після звільнення Джессі Марша з посади головного тренера знаходиться в пошуках нового керманича.
Як повідомляє видання As, керівництво англійського клуба спробувало запросити тренера Кастільї Рауля Гонсалеса Бланко.
Стверджується, що легендарний іспанець відмовив "павичам", а його рішення було узгоджено з мадридським клубом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що новим тренер Лідс Юнайтед може стати Карлос Корберан, який очолює Вест Бромвіч з кінця жовтня 2022 року.