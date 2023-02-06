Англія

Відомий головний претендент на вакантну посаду.

Головний тренер Вест Бромвіча Карлос Корберан може очолити Лідс, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, іспанець є одним з декількох кандидатів на заміну звільненого Джессі Марша.

Карлос Корберан очолює Вест Бромвіч кінця жовтня 2022 року, його контракт з клубом діє до літа 2025 року. Наразі Вест Бромвіч посідає шосте місце в Чемпіоншипі, що дає право зіграти в плей-оф за вихід в АПЛ.

Додамо, що Марш був звільнений після поразки Лідсу в гостьовому матчі АПЛ Ноттінгем Форест (0:1) в останньому турі.