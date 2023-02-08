Англія

Мюнхенський гранд має право викупу португальського фулбека за 70 мільйонів євро.

У зимове трансферне вікно крайній захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу вирушив в оренду до мюнхенської Баварії, причому німецький клуб залишив за собою право необов'язкового викупу гравця за 70 мільйонів євро.

Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, який посилається на слова спортивного директора Баварії Хасана Саліхаміджича, орендна угода щодо 28-річного португальця не передбачає окремої плати.

При цьому наприкінці сезону, як і повідомлялося раніше, Баварія матиме можливість оформити трансфер Канселу на постійній основі.

Цього сезону португальський фулбек провів на клубному рівні 28 поєдинків, у яких він забив два голи і віддав сім результативних передач.

Зазначимо, що у дебютному матчі за Баварію Жоау Канселу встиг відзначитися асистом проти Майнца (4:0), а у другій грі у футболці "червоних" він віддав асист против Вольфсбурга (4:2).