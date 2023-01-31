28-річний футболіст продовжить кар'єру на Альянц Арені.
ЖОАУ КАНСЕЛУ, GETTY IMAGES
31 січня 2023, 12:59
Жоау Канселу став гравцем Баварії, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, 28-річний футболіст пройшов медичний огляд та уклав орендну угоду до кінця сезону.
При цьому, Баварія зможе викупити португальця у Манчестер Сіті за 70 мільйонів євро, але договір не має обов'язкового характеру.
Нагадаємо, що у Канселу зіпсувалися стосунки з головним тренером Сіті Пепом Гвардіоли, після чого в клубі вирішили відпустити захисника.