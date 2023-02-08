Український універсал подякував фанатам за їхню підтримку.
Олександр Зінченко, getty images
08 лютого 2023, 18:30
Напередодні стало відомо про те, що українського універсала Олександра Зінченка визнали найкращим футболістом Арсеналу в січні 2023 року за підсумками голосування серед уболівальників.
26-річний українець подякував фанатам "канонирів" за їхню підтримку, знявши відеоролик.
"Привіт, хлопці! Хочу подякувати вам за дві речі: за те, що визнали мене найкращим гравцем місяця і за вашу підтримку протягом сезону. Биймось разом до самого кінця. Вперед, каноніри!" — подякував Зінченко.
Цього сезону Олександр Зінченко провів за Арсенал 17 матчів у всіх турнірах, у яких він відзначився однією результативною передачею.
Відзначимо, що друге місце за підсумками опитування серед фанатів "канонирів" за кращого кравця Арсеналу в січні посів центрфорвард Едді Нкетіа, а третє місце дісталося атакуючому півзахиснику та капітану Мартіну Едегору.