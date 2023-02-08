Англія

Український універсал подякував фанатам за їхню підтримку.

Напередодні стало відомо про те, що українського універсала Олександра Зінченка визнали найкращим футболістом Арсеналу в січні 2023 року за підсумками голосування серед уболівальників.

26-річний українець подякував фанатам "канонирів" за їхню підтримку, знявши відеоролик.

"Привіт, хлопці! Хочу подякувати вам за дві речі: за те, що визнали мене найкращим гравцем місяця і за вашу підтримку протягом сезону. Биймось разом до самого кінця. Вперед, каноніри!" — подякував Зінченко.



Цього сезону Олександр Зінченко провів за Арсенал 17 матчів у всіх турнірах, у яких він відзначився однією результативною передачею.

Відзначимо, що друге місце за підсумками опитування серед фанатів "канонирів" за кращого кравця Арсеналу в січні посів центрфорвард Едді Нкетіа, а третє місце дісталося атакуючому півзахиснику та капітану Мартіну Едегору.