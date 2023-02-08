Англія

Серед 10 клубів лише один не з АПЛ.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES склав рейтинг клубів за негативними трансферними витратами за останні п'ять сезонів.

У десятку команд, які витратили найбільше, та найменше заробити, входять дев'ять представників АПЛ, та один представник Серії А.

Перше місце у списку займає лондонський Челсі. Їх негативні виплати складають — 749 мільйонів євро. Другий — Манчестер Юнайтед з мінусовим бюджетом у — 670 мільйонів євро. Трійку замикає Арсенал — 544 мільйони євро. Ювентус — єдиний клуб не з АПЛ, посів дев'яте місце з — 337 мільйонами.

Раніше повідомлялось, що Забарний та Вівчаренко потрапили до топ-10 перспективних гравців світу на своїх позиція за версією CIES.