До списку найперспективніших гравців світу увійшли одразу два представники київського Динамо.
ІЛЛЯ ЗАБАРНИЙ, ФОТО ФК ДИНАМО КИЇВ
27 грудня 2022, 16:22
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму офіційному сайті представив топ-10 найперспективніших гравців на кожній із позицій на полі.
До рейтингу включалися лише ті футболісти, які народилися після 1 січня 2002 року.
До десятки найкращих центральних захисників, які добре володіють м'ячем, увійшов український футболіст київського Динамо Ілля Забарний.
До топ-10 лівих захисників оборонного плану увійшов ще один українець – Костянтин Вівчаренко, який виступає у Динамо.
Раніше повідомлялося, що ПСВ розглядає Циганкова як одну з головних кандидатур на заміну для Гакпо.