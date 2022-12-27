Україна

До списку найперспективніших гравців світу увійшли одразу два представники київського Динамо.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму офіційному сайті представив топ-10 найперспективніших гравців на кожній із позицій на полі.

До рейтингу включалися лише ті футболісти, які народилися після 1 січня 2002 року.

До десятки найкращих центральних захисників, які добре володіють м'ячем, увійшов український футболіст київського Динамо Ілля Забарний.

До топ-10 лівих захисників оборонного плану увійшов ще один українець – Костянтин Вівчаренко, який виступає у Динамо.

Раніше повідомлялося, що ПСВ розглядає Циганкова як одну з головних кандидатур на заміну для Гакпо.