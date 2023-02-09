Англія

Фахівець незадоволений неготовністю команди до гри.

У рамках перенесеного матчу 8 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд зіграв у бойову нічию із Лідсом (2:2).

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг прокоментував невтішний результат своєї команди.

"Можна сказати, що ми здобули очко, тому що це здорово – відігратися з 0:2. З іншого боку, не можна так починати дербі. Потрібно бути готовими до битви, а ми не були. Це перше, про що я сказав у перерві. Сказав, що треба переконатись, що ми готові. І у другому таймі ми одразу пропустили гол – це по-справжньому розчаровує.

Ми знову зіграємо за кілька днів, і те, що ми здатні перемогти, якщо гратимемо у свій футбол, надихає. І ми маємо перемогти. Але потрібно зберігати концентрацію протягом усього матчу. За останні 20 хвилин ми створили дуже багато моментів, але реалізація була не такою гарною. Треба діяти біля воріт холоднокровніше".

Також тен Гаг прокоментував гру Джейдона Санчо, який вийшов на поле та забив важливий гол.

"У цей момент, коли я робив заміни, ми не були у грі. На щастя, вихід Санчо на поле спрацював, адже ми забили два голи. Я задоволений.

Ми побачили колишнього Санчо, він повернувся. Ми знаємо, що він чудовий гравець. Думаю, якщо він збереже стабільність, то зможе нам допомогти. Але для цього йому потрібно наполегливо працювати.

Це мотивуватиме його домогтися більшого. Мені дуже сподобалася гра у його виконанні. Це зробить його сильнішим", — сказав тренер.