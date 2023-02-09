Англія

Фахівець не переїде зараз в англійський клуб.

Після звільнення з посади головного тренера Джессі Марша, Лідс стикнувся із проблемою щодо призначення нового коуча.

Спочатку клуб запросив Рауля, але той вирішив залишитись на посаді тренера молодіжної команди мадридського Реала.

Після місцеві ЗМІ писали про зацікавленість босів Лідсу до коуча Вест Бромвіча Карлоса Корберана. Той, у свою чергу, вирішив продовжити контракт із "дроздами".

Зараз "павичі" отримали ще одне "ні". На цей раз від 40-річного головного тренера Райо Вальєкано Андоні Іраоли. Про це пише Express посилаючись на Onda Cero.

Спортивний директор клубу Віктор Орта прилетів у середу в Іспанію, але із молодим тренером домовитись не вдалося.

У матчі проти Манчестер Юнайтед Лідсом керували тріо тренерів: Кріс Армас, Майкл Скубала та Пако Галлардо.