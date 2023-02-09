Англія

Лондонці хочуть підписати гравця в оборону.

Тоттенгем розглядає різноманітні варіанти посилення складу в найближче літнє трансферне вікно, особливо в оборонній ланці.

Як повідомляє видання Evening Standard, лондонський клуб націлився на підписання захисника Крістал Пелас Марка Гуехі.

В цьому сезоні 22-річний футболіст відіграв 23 поєдинки на клубному рівні, в яких отримав сім жовтих карток. Раніше він належав Челсі. Його угода з "орлами" діє до літа 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вінгер лондонської команди Лукас Моура може продовжити кар'єру в Англії, Італії чи Франції.