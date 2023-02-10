Англія

Для вінгера "шпор" це шоста нагорода поспіль.

Вінгера Тоттенгема та збірної Південної Кореї Сон Хин Міна визнано найкращим футболістом року в Азії. Про це повідомляє VnExpress.

Для 30-річного корейця ця нагорода стала шостою поспіль та восьмою у кар'єрі. За підсумками голосування він набрав 256 балів.

Друге місце в опитуванні посіли Мехді Таремі (Порту/збірна Ірану) та Салем Аль-Давсарі (Аль-Хіляль, збірна Саудівської Аравії). Обидва кандидати набрали по 120 очок.

Цього сезону Сон провів 28 поєдинків, у яких забив вісім голів та віддав чотири реультативні передачі.

Також зазначимо, що разом зі збірною Південної Кореї Сон дійшов до 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі, де поступився Бразилії (1:4).