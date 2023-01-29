Англія

Завершилися одразу 11 матчів 1/16 найдавнішого турніру планети.

У суботу, 28 січня, відбулося одразу 11 матчів 1/16 Кубка Англії. Що цікаво, одразу чотири з них закінчилися нічийним результатом, а це означає перегравання на полі гостей першої гри.

Також відзначимо дублі Сона і Каземіро у складах "шпор" і МЮ відповідно, які дозволили їхнім командам здобути впевнені перемоги. У складі "червоних дияволів" відзначився й ще один бразилець — колишній "гірник" Фред. Втім, англійським топ-клубам протистояли команди нижчих ешелонів.

Нагадаємо, у п'ятницю Манчестер Сіті пройшов Арсенал.

Волсолл — Лестер — 0:1

Гол: Іхеаначо, 68

Аккрінгтон Стенлі — Лідс — 1:3

Гол: Адекоя, 81 — Гаррісон, 23, Фірпо, 66, Сіністерра, 68

Блекберн — Бірмінгем Сіті — 2:2

Голи: Дак, 33, Ренкін-Костелло, 46 — Хадра, 3, Джеймс, 90+1

Брістоль Сіті — Вест Бромвіч — 3:0

Голи: Белл, 12, 48, Скотт, 28

Іпсвіч — Бернлі — 0:0

Лутон Таун — Грімсбі Таун — 2:2

Голи: Адебайо, 49, пен, Кларк, 66 — Голохан, 43, Кліфтон, 67

Саутгемптон — Блекпул — 2:1

Голи: Перро, 22, 62 — Патіно, 67

Фулгем — Сандерленд — 1:1

Голи: Кейрні, 61 — Кларк, 6

Шеффілд Венсдей — Флітвід Таун — 1:1

Голи: Ерл, 71, автогол — Омочере, 52

Престон Норт-Енд — Тоттенгем — 0:3

Голи: Сон, 50, 69, Данджума, 87

Манчестер Юнайтед — Редінг — 3:1

Голи: Каземіро, 54, 58, Фред, 66 — Мбенгуе, 72