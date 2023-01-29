Завершилися одразу 11 матчів 1/16 найдавнішого турніру планети.
Каземіро радіє одному з голів, Getty Images
29 січня 2023, 00:14
У суботу, 28 січня, відбулося одразу 11 матчів 1/16 Кубка Англії. Що цікаво, одразу чотири з них закінчилися нічийним результатом, а це означає перегравання на полі гостей першої гри.
Також відзначимо дублі Сона і Каземіро у складах "шпор" і МЮ відповідно, які дозволили їхнім командам здобути впевнені перемоги. У складі "червоних дияволів" відзначився й ще один бразилець — колишній "гірник" Фред. Втім, англійським топ-клубам протистояли команди нижчих ешелонів.
Нагадаємо, у п'ятницю Манчестер Сіті пройшов Арсенал.
Волсолл — Лестер — 0:1
Гол: Іхеаначо, 68
Аккрінгтон Стенлі — Лідс — 1:3
Гол: Адекоя, 81 — Гаррісон, 23, Фірпо, 66, Сіністерра, 68
Блекберн — Бірмінгем Сіті — 2:2
Голи: Дак, 33, Ренкін-Костелло, 46 — Хадра, 3, Джеймс, 90+1
Брістоль Сіті — Вест Бромвіч — 3:0
Голи: Белл, 12, 48, Скотт, 28
Іпсвіч — Бернлі — 0:0
Лутон Таун — Грімсбі Таун — 2:2
Голи: Адебайо, 49, пен, Кларк, 66 — Голохан, 43, Кліфтон, 67
Саутгемптон — Блекпул — 2:1
Голи: Перро, 22, 62 — Патіно, 67
Фулгем — Сандерленд — 1:1
Голи: Кейрні, 61 — Кларк, 6
Шеффілд Венсдей — Флітвід Таун — 1:1
Голи: Ерл, 71, автогол — Омочере, 52
Престон Норт-Енд — Тоттенгем — 0:3
Голи: Сон, 50, 69, Данджума, 87
Манчестер Юнайтед — Редінг — 3:1
Голи: Каземіро, 54, 58, Фред, 66 — Мбенгуе, 72