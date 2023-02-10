Англія

Нідерландець немає нічого проти нового формату.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг прокоментував можливу участь команди у Суперлізі.

"Інші люди в клубі вивчать це і повідомлять мені, якщо настане час і треба буде приймати якісь рішення. Але рішення залишається за клубом.

Я вважаю нинішню структуру гарною, але завжди будуть ініціативи, щоб покращити її, щоб зробити футбол кращим, таке життя.

Люди завжди хочуть побудувати щось найкраще, і це добре. Якщо це йде на користь футболу, то це завжди добре", — наводить слова тренера The Athletic.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Ла Ліги заборонив Барселоні та Реалу брати участь у зборах з ТБ-прав, через участь цих команд в організації Суперліги.