Англія

Нідерландський тренер готовий відпустити трьох футболістів.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг вже провів з командою достатньо часу, щоб визначитись з кадровою ситуацією.

Як повідомляє журналіст Алекс Крук, нідерландський фахівець в наступному сезоні не розраховує на Гаррі Магуайра, Донні Ван де Бека та Антоні Марсьяля.

Зазначимо, що центральний захисник втратив місце в старті з приходом Лісандро Мартінеса, Антоні Марсьяль доволі часто виходив в старті, проте пропускає багато ігор через травми, а Донні Ван де Бек вже давно не грає через ушкодження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед подовжив контракт з талановитим півзахисником Кобі Майну.