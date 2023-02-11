Англія

Гравець вважає, що про перехід говорити зарано.

Лондонський Тоттенгем під час попереднього трансферного вікна почав придивлятись до потенційних кандидатів на заміну власному основному голкіперу Уго Льорісу, який після чемпіонату світу-2022 в Катарі завершив міжнародну кар’єру, а потім не надто вдало повернувся до матчів на клубному рівні.

Селекційний відділ "шпор" спочатку вирішив зондувати внутрішній англійський ринок, де побачив одного з претендентів на звання найкращого гравця січня — воротаря Брентфорда Давіда Раю.

Контракт 27-річного іспанця з "бджолами" завершується влітку наступного року, проте всі намагання клубу продовжити угоду наразі не мають належної відповіді від представників гравця.

На тлі перемовин футболіст нещодавно дав нечітку відповідь стосовно свого майбутнього в колективі Томаса Франка.

"Я не думаю, що наразі настав слушний час для підписання контракту. Я дуже щасливий у клубі, і я просто думаю про те, щоб зробити все можливе для нього та спробувати пробитися до єврокубків разом із командою.

Мені дійсно пропонували новий контракт минулого року, і ще одного разу в січні, але ми не дійшли згоди. Поки що, новий контракт — це щось другорядне та неважливе для мене. Головне — команда та її найближчі матчі. У травні побачимо, у якому стані ми будемо всі перебувати.

Що буде влітку? Не знаю, на це питання в мене відсутня відповідь", — заявив іспанський виконавець.

Рая в поточному сезоні провів 22 матчі, пропустивши 29 м’ячів та вісім разів зігравши "на нуль".