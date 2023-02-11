Гравець вважає, що про перехід говорити зарано.
Давід Рая, Getty Images
11 лютого 2023, 09:15
Лондонський Тоттенгем під час попереднього трансферного вікна почав придивлятись до потенційних кандидатів на заміну власному основному голкіперу Уго Льорісу, який після чемпіонату світу-2022 в Катарі завершив міжнародну кар’єру, а потім не надто вдало повернувся до матчів на клубному рівні.
Селекційний відділ "шпор" спочатку вирішив зондувати внутрішній англійський ринок, де побачив одного з претендентів на звання найкращого гравця січня — воротаря Брентфорда Давіда Раю.
Контракт 27-річного іспанця з "бджолами" завершується влітку наступного року, проте всі намагання клубу продовжити угоду наразі не мають належної відповіді від представників гравця.
На тлі перемовин футболіст нещодавно дав нечітку відповідь стосовно свого майбутнього в колективі Томаса Франка.
"Я не думаю, що наразі настав слушний час для підписання контракту. Я дуже щасливий у клубі, і я просто думаю про те, щоб зробити все можливе для нього та спробувати пробитися до єврокубків разом із командою.
Мені дійсно пропонували новий контракт минулого року, і ще одного разу в січні, але ми не дійшли згоди. Поки що, новий контракт — це щось другорядне та неважливе для мене. Головне — команда та її найближчі матчі. У травні побачимо, у якому стані ми будемо всі перебувати.
Що буде влітку? Не знаю, на це питання в мене відсутня відповідь", — заявив іспанський виконавець.
Рая в поточному сезоні провів 22 матчі, пропустивши 29 м’ячів та вісім разів зігравши "на нуль".