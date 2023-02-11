Англія

Бразилець буде відігравати важливу роль у команді.

Співвласник Челсі Тодд Боелі прокоментував підписання нового контракту з Тіаго Сілвою.

"Тіаго Сілва — талант світового рівня. Його досвід, навички, лідерські якості є життєво важливими для нашого бачення руху вперед. Ми раді, що він продовжив свій контракт, ми сподіваємося на подальші успіхи з ним", наводить його слова офіційний сайт лондонців.

Зазначимо, що в цьому сезоні Тіаго Сілва провів 24 матчі, в яких відзначився двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зієш "благав" Боулі поспішити з документами і був готовий заплатити за оренду в ПСЖ.