Англія

Захисник не допоможе своїй команді.

Головний тренер Борнмута Гарі О'Ніл прокоментував кадрову ситуацію напередодні гри проти Ньюкасла, відзначивши, що Ілля Забарний в матчі не зіграє.

"Його відновлення триватиме трохи довше, ніж планувалось. Як довго — не знаю. Він виглядає дуже міцним хлопцем та хоче зіграти якнайшвидше.

У Забарного невелика проблема зі ступнею чи щиколоткою. Нам треба робити так, як буде правильним для нього. Не знаю, скільки він пропустить, проти Ньюкасла не зіграє", — сказав О’Ніл на пресконференції перед матчем.

Нагадаємо, раніше головний тренер "вишень" заявив, що новачкам команди потрібен час на адаптацію.