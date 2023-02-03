Англія

Гарі О'Ніл — про Забарного та інших.

Головний тренер Борнмута Гарі О'Ніл вважає, що новачкам, серед яких Ілля Забарний, потрібен час на адаптацію.

"Нам дуже не пощастило з травмами дійсно ключових гравців. У нас був важкий період з точки зору травм. Я не люблю говорити про це за день до гри, але я можу вам сказати, що Девід Брукс не буде доступний, а також Джуніор Станіслас та Раян Фредерікс.

Домінік Соланке і Маркус Таверньє провели хороші тижні на тренуваннях, завтра побачимо, чи будуть вони доступні.

Новачки? Жоден з них, окрім Даррена Рендолфа, не грав у Прем’єр-лізі, тому потрібна адаптація до АПЛ. Ми працюємо над цим з моменту їх прибуття, і ми прагнемо пришвидшити їх усіх.

З іншого боку це не пов’язано з футболом, вони перебувають у новому регіоні або навіть у новій країні для деяких. Вони звикають до оточення.

Нам потрібно допомогти їм відчути себе спокійно. Звичайно, вони можуть допомогти нам тут і зараз, але попереду у них хороші роки, у них є можливість для вдосконалення", наводить слова Гарі О'Ніла офіційний сайт "вишень".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гарі О'Ніл прокоментував підписання центрального захисника київського Динамо Іллі Забарного.