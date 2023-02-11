Англія

Керманич лондонського клубу прокоментував становище свого підопічного в клубі.

Габонський нападник П’єр-Емерік Обамеянг на початку вересня минулого року перейшов до складу лондонського Челсі з каталонської Барселони за 12 млн євро, однак із того часу навряд чи залишився задоволеним кількістю отриманого ігрового часу.

У підсумку, 33-річний виконавець уже заявив про своє бажання залишити розташування "синіх" під час січневого трансферного вікна, однак у підсумку так і не змінив клуб за відведений на це час.

Головний тренер "пенсіонерів" Грем Поттер у своєму останньому інтерв’ю не оминув питання становища футболіста його команди в колективі.

"У моїй роботі кожен гравець, допоки він перебуває разом із командою, важливий. Саме тому кожен повинен розуміти свій статус у колективі й ставитися до нього з повагою. Після цього, справа залишається лише за самим футболістом — як отримувати шанси зіграти та використовувати їх найбільш ефективно.

Окрім нього, у нас ще є Жоау Феліш, Кай Гаверц та Давид Фофана. Ми хочемо отримати більше інформації щодо їхнього стану якнайшвидше, тому вони мають грати якомога більше.

Але це не означає, що для П’єра ця ситуація є безвихіддю. Ми повинні бути справедливими по відношенню до нього й дати йому час також себе проявити. Через кадрові рішення він вибув зі заявки на попередню гру. Але поки він усе ще належить клубу, я не можу сказати, що так буде завжди.

Він — дуже талановитий гравець, але справа в тому, як його ігрові якості підходять до решти гравців у команді. Якщо ми хочемо досягти успіху, то це означає, що команда має краще атакувати та захищатись як одне ціле", — заявив англійський фахівець.

Наступний матч Челсі проведе в гостях у Вест Гема 11 лютого, о 14:30.