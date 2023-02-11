Англія

Голкіпер збірної Аргентини та Астон Вілли прокоментував епізоди після фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Збірна Аргентини наприкінці 2022 року здобула перемогу на чемпіонаті світу в Катарі за підсумком видовищного протистояння в фіналі проти Франції.

Одним із головних героїв "бьянкочелесті" на тому міжнародному форумі став ворота бірмінгемської Астон Вілли Еміліано Мартінес, який під час святкування перемоги разом із командою відзначився кількома образливими вчинками на адресу нападника французів Кіліана Мбаппе.

Новоспечений володар кубку світу розповів про своє ставлення щодо критики на власну адресу.

"Те, що відбувається в роздягальні, має залишатись у роздягальні. Ця пісня про Мбаппе ніколи не мала опинитись поза межами цього маленького приміщення.

Я добре пам’ятаю, коли Франція обіграла нас у 2018 році, якими були скандування її гравців стосовно Мессі.

Так само було б, якби вони обіграли Бразилію — співали б про Неймара, чи когось іншого.

Нічого особистого проти Мбаппе я не маю. Навпаки, я надзвичайно поважаю його за те, що він робить на футбольному полі. Якщо ж ми й співаємо про нього чи про Неймара, то це тільки тому, що вони є головними гравцями своїх команд.

Щодо ляльки, то під час святкування в Буенос-Айресі в нас кидали чимало ляльок. Сотні, а може й тисячі, я не рахував. Якась лялька з обличчям Мбаппе впала до мої ніг, я підняв її, і вона мене розсмішила. Я тримав її в руках десь секунди дві, а потім відкинув убік. Ось і все.

Де тут ви побачили висміювання Мбаппе? Та цей хлопець забив мені чотири голи в фіналі! ЧОТИРИ! У ФІНАЛІ! Він, мабуть, думає, що я його манекен для тренувань ударів.

Повторюсь, я дуже поважаю Мбаппе. Я вам навіть більше скажу: він — найвеличніший французький гравець, якого я коли-небудь бачив у своєму житті.

Після гри я сказав йому, що він може пишатися собою і тримати голову високо, тому що він провів чудову матч і залишається одним із найкращих гравців у світі.

Я також сказав йому, що мені було приємно грати проти нього, і що він мало не виграв цей фінал власноруч. Він — хлопчик із величезним талантом. Зіткнувшись із Мбаппе, я зрозумів, що він просто гравець іншого рівня. Коли Лео Мессі піде з футболу, він виграє багато Золотих м'ячів.

Що ж до жесту, який я зробив із трофеєм найкращого воротаря, то це був жарт для моїх напарників. Я робив це й раніше на Кубку Америки, і тоді вони мені сказали, що я не наважусь повторити це знову. Я зробив це для них, не більше того. Це тривало секунду, і все.

А мій танець у серії пенальті… Я ніколи в житті не робив подібного. Це — частина адреналіну від тієї гри. Я нічого не планував, це просто сталось. Дехто може подумати: "Диви, який клоун!", і він буде правий. Мої товариші по команді кажуть, що я хворий на голову, бо роблю такі речі в моменти найвищої напруги.

Я граю без остраху, мені все одно. Деякі, мабуть, думають: "Як він може зробити це у фіналі чемпіонату світу, коли це — фактично його робота? Він має бути більш серйозним". Я не вважаю себе особливо зарозумілим чи скромним, але це мій спосіб справлятися з тиском, заспокоїтись та почуватись у безпеці.

Запам’ятався також останній момент основного часу матчу проти Коло Муані. М’яч після відскоку мав дивну траєкторію, і я відчув, що можу зіграти на перехоплення. Я пішов за діагоналлю на вихід, навмисне залишивши супернику трохи місця зліва від себе, на ближній штанзі. Я підштовхнув його до удару саме в той кут. Потім, коли він підготувався, я викинув убік ліву руку та ліву ногу, щоб закрити кут. Це те, над чим я працював на тренуваннях", — заявив аргентинський виконавець.

Найближчий матч Астон Вілла з Мартінесом у складі зіграє в гостях проти Манчестер Сіті 12 лютого, о 18:30.