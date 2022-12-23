ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський голкіпер у властивій собі манері пожартував над суперником по фіналу чемпіонату світу-2022.

Франція подала офіційну скаргу в Аргентинську федерацію футболу на Еміліано Мартінеса, який після перемоги на чемпіонаті світу пожартував над лідером збірної Франції Кіліаном Мбаппе.

У роздягальні під час святкування своєї команди 30-річний воротар Астон Вілли на момент зупинив танець і сказав: "А тепер хвилина тиші... для мертвого Мбаппе" (ориг. "Un minuto di silenzio... Per Mbappé che è morto").

До речі, Еміліано Мартінес, якого було визнано найкращим голкіпером турніру, після завершення гри відзначився дивакуватим, проте притаманним для нього, святкуванням отриманої відзнаки, яке обурило багатьох уболівальників у соціальних мережах.